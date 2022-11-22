Подросткам-экстремистам из Геленджика дали условные сроки, главе группировки — 6,5 лет колонии

Видео пресс-службы судов Краснодарского края

Краснодарский краевой суд вынес приговор шести жителям Геленджика, являвшимся членами экстремистского сообщества «ЕРНП». Пятеро обвиняемых были несовершеннолетними. Преступную деятельность обвиняемых выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, организация сформировалась в ноябре 2019 года. Молодых людей объединила приверженность идея национал-социализма о главенстве в России славянских народов.

Пропагандируя нацистскую идеологию, участники сообщества разработали эмблему «ЕРНП» [«Единая русская национальная партия» — ред.], напоминающую символ нацистских войск Германии. Эмблему и другие соответствующие изображения и надписи молодые люди наносили на стены зданий в Геленджике. Также они расклеивали листовки.

В апреле 2020 года участники экстремистской группы сожгли в костре копию Знамени Победы. Видео выложили в один из мессенджеров. С декабря 2019 по март 2021 они нападали на людей, ведущих асоциальный образ жизни, и представителей неформальных субкультур.

Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемых виновными.

Создателя и главу экстремистского сообщества приговорили к шести с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима. Остальным членам группировки, которые на момент вступления в нее были несовершеннолетними, назначили наказания от двух до трех лет лишения свободы условно.

Кроме того, всем им запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете на два года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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