Полиция показала инсценировку убийства киллером жительницы Краснодара

Заказное убийство жительницы Краснодара в апреле предотвратили краснодарские полицейские.

По данным правоохранителей, злоумышленник намеревался избавиться от соседки, с которой у него был конфликт, и нанял для нее киллера. Убийство мужчина оценил в 200 тыс. рублей. Все происходило под контролем правоохранителей, в роли «киллера» выступил сотрудник полиции.

«С целью подтверждения выполнения заказа было инсценировано убийство, сделаны постановочные фотографии и предоставлены заказчику. После передачи денег за якобы совершенное преступление мужчина задержан правоохранителями», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Предполагаемая «жертва» рассказала о том, как была проведена инсценировка ее убийства.

«1 апреля меня вызвали в отдел полиции, где сотрудники центра противодействия экстремизму сообщили мне о том, что на меня готовится покушение. Далее я согласилась на инсценировку моего убийства. После чего фотографии с моим загримированным лицом были предъявлены заказчику. Меня отправили в безопасное место, после чего полицейские задержали преступника», — рассказала пострадавшая.

Женщина поблагодарила сотрудников полиции за то, что ей сохранили жизнь и обезопасили ее семью.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СКР 3 апреля возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, которого подозревают в приготовлении к организации заказного убийства соседки. Заказчик пообещал «киллеру» 200 тыс. рублей. Он передал ему задаток в размере 40 тыс. рублей на покупку оружия и средств конспирации, а сам ради алиби уехал в Москву. Затем 3 апреля «исполнитель» встретился с заказчиком в столице, там при передаче денег подозреваемого задержали.