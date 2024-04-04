Нанявший киллера для соседки житель Краснодара признался в организации убийства

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по краю предъявлено обвинение в организации заказного убийства 46-летнему жителю Музыкального микрорайона Краснодара.

Подозреваемого задержали в Москве 3 апреля во время встречи с «исполнителем» убийства, в роли которого выступал правоохранитель, который предъявил в качестве подтверждения убийства ювелирные изделия женщины.

«При передаче очередной части вознаграждения заказчик был задержан. Изъят его телефон, содержащий переписку с исполнителем преступления. Сегодня фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суде о заключении подозреваемого под стражу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СКР 3 апреля возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Краснодара, которого подозревают в приготовлении к организации заказного убийства соседки. Заказчик пообещал «киллеру», в роли которого был правоохранитель, 200 тыс. рублей. Он передал ему задаток в размере 40 тыс. рублей на покупку оружия и средств конспирации, а сам для алиби уехал в Москву. Для подтверждения выполнения заказа было инсценировано убийство, сделаны постановочные фотографии и предоставлены заказчику. «Киллер» 3 апреля встретился с заказчиком в Москве, там при передаче денег подозреваемого задержали.