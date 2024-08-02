Суд арестовал водителя фуры, раздавившего легковушку с семьей на Кубани

Страшная авария, в которой погибли трое детей и двое взрослых, произошла 30 июля на трассе Славянск-на-Кубани – Крымск.

На 56-летнего жителя Армавира, который был за рулем фуры, врезавшейся в легковушку, возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержал следователь СКР.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть пяти человек. Суд заключил обвиняемого под стражу.

Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего, собирать и закреплять доказательства. Ход расследования находится под контролем, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 30 июля около 15:00 на трассе Славянск-на-Кубани — Крымск. Грузовой МАЗ ехал в сторону Славянска-на-Кубани и врезался в машину Chevrolet Lacetti, которая ехала перед ним. От удара иномарку отбросило в находившийся перед ней грузовик DAF, ее зажало между двумя большегрузами.

В результате ДТП погибли пять человек: водитель, женщина и трое их дочерей в возрасте 7, 14 и 16 лет. Погибшие оказались жителями станицы Раевской. Семья недавно переехала на Кубань из Оренбурга. СК возбудил уголовное дело в отношении водителя грузовика МАЗ о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть пяти человек. Виновнику аварии грозит до 7 лет лишения свободы.