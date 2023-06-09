Суд арестовал мужчину, напавшего на школьника в лифте многоэтажки в Краснодаре

Следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю продолжает расследовать уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в хулиганстве с применением насилия в отношении подростка.

По данным следствия, утром 22 мая в лифте одного из домов на улице Восточно-Кругликовской мужчина начал упрекать 14-летнего подростка в том, что тот, якобы, является закладчиком наркотиков. Мужчина выхватил из рук подростка портфель и, удерживая его, несколько раз ударил кулаками в лицо. Затем злоумышленник скрылся, был объявлен в розыск и задержан, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По ходатайству следователя 9 июня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом суд принял во внимание, что обвиняемый скрывался от органов предварительного следствия, а также, что у него нет постоянного места жительства в крае. Под стражей обвиняемый будет находиться 1 месяц 23 суток, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел еще 22 мая в многоэтажке на улице Восточно-Кругликовской, 69. По словам матери подростка, ее 15-летний сын утром отправился в школу. Он зашел в лифт, в котором уже ехали люди. Находившийся там мужчина начал задавать школьнику разные вопросы, а когда лифт спустился на первый этаж, набросился на него и начал бить. Он сорвал с подростка одежду, отобрал сумку и вытащил из нее все содержимое. Мужчина сломал подростку два зуба, разбил губы и нос, сломал телефон.

Инцидент с избиением подростка в лифте многоэтажки в Краснодаре взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин. В СКР возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением насилия в отношении несовершеннолетнего. Личность подозреваемого установили, им оказался 31-летний Сиражутдин Магомедов.