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Агрессивный мужчина избил школьника в лифте в Краснодаре. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/agressivnyj-muzhchina-izbil-shkolnika-v-lifte-v-krasnodare-video?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Видео t.me/tipichkras

Инцидент произошел еще 22 мая в многоэтажке на улице Восточно-Кругликовской, 69, но о нем стало известно только накануне.

Мама подростка рассказала в соцсетях, что в тот день ее 15-летний сын утром отправился в школу. Он зашел в лифт, в котором уже ехали люди. Находившийся там мужчина начал задавать школьнику разные вопросы, а когда лифт спустился на первый этаж, набросился на него и начал бить. Он сорвал с подростка одежду, отобрал сумку и вытащил из нее все содержимое.

По словам женщины, во время конфликта мужчина сломал подростку два зуба, разбил губы и нос, сломал телефон. В этот момент в лифте находились еще двое людей, которые решили не вмешиваться в ситуацию. Родители избитого школьника обратились с заявлением в полицию.

«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия. Устанавливается личность данного гражданина, а также мотивы его действий. По окончанию разбирательства будет принято законное процессуальное решение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Сейчас оценивают степень вреда здоровью, причиненного подростку во время конфликта в лифте.

Читайте также: мигрант ранил ножом в спину подростка на улице в Сочи. Инцидент произошел вечером 28 мая возле железнодорожного вокзала «Адлер». Очевидцы заметили, что агрессивный мужчина с ножом бегает за подростком и сообщили об этом в полицию.

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