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Мигрант ранил ножом в спину подростка на улице в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/migrant-s-nozhom-napal-na-podrostka-na-ulitse-v-sochi
Мигрант ранил ножом в спину подростка на улице в Сочи
Фото из соцсетей

Инцидент произошел вечером 28 мая возле железнодорожного вокзала «Адлер». Очевидцы заметили, что агрессивный мужчина с ножом бегает за подростком и сообщили об этом в полицию.

На место сразу прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. К их приезду преступника уже остановили и обезвредили находившиеся рядом люди. Нападавшим оказался 32-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья. Его задержали и доставили в отдел МВД.

У 16-летнего парня диагностировали ножевое ранение в районе лопатки. Его госпитализировали в больницу. Пострадавшему мальчику оказали необходимую помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре мужчина ранил ножом собутыльника за то, что он вернулся из магазина без алкоголя. Злоумышленник решил спасти жизнь раненого собутыльника, поэтому сам вызвал ему бригаду скорой помощи.

Читайте также: в Краснодаре мужчина ранил ножом собутыльника за то, что он вернулся из магазина без алкоголя. Злоумышленник решил спасти жизнь раненого собутыльника, поэтому сам вызвал ему бригаду скорой помощи.

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