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В Краснодаре мужчина ранил ножом собутыльника за то, что он вернулся из магазина без алкоголя

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-muzhchina-ranil-nozhom-sobutylnika-za-to-chto-on-vernulsya-iz-magazina-bez-alkogolya
В Краснодаре мужчина ранил ножом собутыльника за то, что он вернулся из магазина без алкоголя
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Злоумышленник решил спасти жизнь раненого собутыльника, поэтому сам вызвал ему бригаду скорой помощи.

В полицию поступила информация из больницы, что к ним поступил пациент с тяжкими телесными повреждениями. У 43-летнего местного жителя диагностировали проникающие колото-резанные раны грудной клетки и брюшной полости.

Правоохранители выяснили, что потерпевший накануне познакомился на улице с мужчиной и пригласил его к себе домой для совместного распития алкогольных напитков. Во время застолья гость дал хозяину дома деньги и попросил купить еще спиртных напитков. Однако мужчина вернулся из магазина и без алкоголя и без денег. Из-за этого между ними произошел конфликт. Во время ссоры гость схватил кухонный нож и нанес им несколько ударов хозяину дома.

Полицейские задержали злоумышленника на месте преступления. Им оказался ранее судимый 40-летний житель Новороссийска. Он признался в совершении преступления.

Возбудили уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Читайте также: неадекватный гость ударил парня ножом из ревности в Краснодаре. Возбудили уголовное дело об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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