В Краснодаре мужчина ранил ножом собутыльника за то, что он вернулся из магазина без алкоголя

Злоумышленник решил спасти жизнь раненого собутыльника, поэтому сам вызвал ему бригаду скорой помощи.

В полицию поступила информация из больницы, что к ним поступил пациент с тяжкими телесными повреждениями. У 43-летнего местного жителя диагностировали проникающие колото-резанные раны грудной клетки и брюшной полости.

Правоохранители выяснили, что потерпевший накануне познакомился на улице с мужчиной и пригласил его к себе домой для совместного распития алкогольных напитков. Во время застолья гость дал хозяину дома деньги и попросил купить еще спиртных напитков. Однако мужчина вернулся из магазина и без алкоголя и без денег. Из-за этого между ними произошел конфликт. Во время ссоры гость схватил кухонный нож и нанес им несколько ударов хозяину дома.

Полицейские задержали злоумышленника на месте преступления. Им оказался ранее судимый 40-летний житель Новороссийска. Он признался в совершении преступления.

Возбудили уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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