Неадекватный гость ударил парня ножом из ревности в Краснодаре

В Краснодаре полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.

В полицию позвонили из больницы и сообщили о том, что в приемное отделение поступил мужчина с ножевым ранением. Полицейские установили, что накануне пострадавший был в гостях к своей знакомой в одну из квартир в поселке Российском. Там он выпивал алкоголь. Во время застолья гость начал вести себя неадекватно, из-за чего дочь хозяйки попросила своего друга выпроводить гостя из квартиры. После этого дебошир вернулся и один раз ударил оппонента ножом в живот, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службы УМВД России по Краснодару.

Предполагаемого злоумышленника задержали в Адыгее. Им оказался ранее судимый за наркотики 55-летний гражданин без определенного места жительства. Он признался в преступлении и рассказал о том, что был пьян и приревновал парня к своей знакомой.

Возбудили уголовное дело об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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