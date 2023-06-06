В Краснодаре объявили в розыск 31-летнего мужчину, напавшего на подростка в лифте многоэтажки

Следователи СКР установили личность подозреваемого в нападении на школьника в лифте многоэтажки в Краснодаре. Им оказался 31-летний Сиражутдин Магомедов.

По данным следствия, утром 22 мая он случайно оказался в лифте многоэтажки на улице Восточно-Кругликовской с 15-летним подростком. Злоумышленник напал на подростка, выхватил у него рюкзак, а затем несколько раз ударил по лицу кулаками. Подросток получил травмы, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Возбудили уголовное дело, подозреваемого объявили в розыск. Граждан, обладающих информацией о местонахождении Сиражутдина Магомедова, просят позвонить по телефонам: 02, 8 (861) 250-87-76, 8 (861) 224-45-59. Конфиденциальность гарантируется, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел еще 22 мая в многоэтажке на улице Восточно-Кругликовской, 69. По словам матери подростка, ее 15-летний сын утром отправился в школу. Он зашел в лифт, в котором уже ехали люди. Находившийся там мужчина начал задавать школьнику разные вопросы, а когда лифт спустился на первый этаж, набросился на него и начал бить. Он сорвал с подростка одежду, отобрал сумку и вытащил из нее все содержимое. По словам женщины, во время конфликта мужчина сломал подростку два зуба, разбил губы и нос, сломал телефон. Инцидент с избиением подростка в лифте многоэтажки в Краснодаре взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин.