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Бастрыкин взял под контроль инцидент с избиением подростка в лифте многоэтажки в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bastrykin-vzyal-pod-kontrol-intsident-s-izbieniem-podrostka-v-lifte-mnogoetazhki-v-krasnodare
Бастрыкин взял под контроль инцидент с избиением подростка в лифте многоэтажки в Краснодаре
Александр Бастрыкин. Фото пресс-службы президента РФ

СМИ сообщили о том, что утром 22 мая в лифте многоэтажки на улице Восточно-Кругликовской мужчина избил 15-летнего подростка. Школьник получил телесные повреждения, были повреждены его вещи.

По инициативе регионального следственного управления материал проверки передали из полиции в органы СК, где начали проводить доследственную проверку. Устанавливают личность мужчины, напавшего на подростка.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе проверки и обстоятельствах совершенного преступления, сообщает пресс-служба СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел еще 22 мая в многоэтажке на улице Восточно-Кругликовской, 69. По словам матери подростка, ее 15-летний сын утром отправился в школу. Он зашел в лифт, в котором уже ехали люди. Находившийся там мужчина начал задавать школьнику разные вопросы, а когда лифт спустился на первый этаж, набросился на него и начал бить. Он сорвал с подростка одежду, отобрал сумку и вытащил из нее все содержимое. По словам женщины, во время конфликта мужчина сломал подростку два зуба, разбил губы и нос, сломал телефон.

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