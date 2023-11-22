Столкнувшийся с локомотивом поезд Адлер — Пермь снова пошел по маршруту

По данным РЖД, в 18:43 поезд № 354 Адлер — Пермь после замены поврежденного локомотива и проверки технического состояния вагонов продолжил движение.

В ведомстве добавили, что в пути следования организовали эстафетное медсопровождение поезда. Пассажиров обеспечили всем необходимым. На станции Бугульма для пассажиров организуют питание.

Задержка поезда составляет около 4 часов, предпринимаются все меры, чтобы сократить время опоздания состава, сообщает пресс-служба РЖД в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22 ноября в 14:49 в Ульяновской области на 962-м км перегона Бряндино — Тиинск пассажирский поезд № 354 Пермь — Адлер врезался в стоящий маневровый тепловоз. Ранее сообщалось о том, что в результате столкновения поездов 25 пассажиров обратились за помощью к медикам, среди них один несовершеннолетний. Власти Ульяновской области сообщили о том, что серьезно пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась. В СК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.