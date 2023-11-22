СК возбудил дело после столкновения поезда Пермь — Адлер с локомотивом

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России будут расследовать дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

На место выехали следователи и криминалисты следственных органов СК России. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия, осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, готовят назначение ряд экспертиз. В СК также добавили, что точное число пострадавших уточняется, сообщает пресс-служба Центрального Межрегионального СУТ СК России в Telegram.

При этом помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил о том, что на данный момент известно о пяти обратившихся за медпомощью в результате столкновения поездов.

«По итогам повагонного обхода за медпомощью обратились пять человек, в том числе один ребенок в возрасте 11 лет. Четверо из них — с ушибами мягких тканей, один — с повышением артериального давления. Показаний для госпитализации нет», — рассказал медик.

Кузнецов добавил, что помощь обратившимся оказана амбулаторно. На месте до отправления поезда по маршруту следования дежурят бригады скорой, ситуацию контролирует Минздрав России, сообщает ТАСС.