СК возбудил дело после столкновения поезда Пермь — Адлер с локомотивом
Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России будут расследовать дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
На место выехали следователи и криминалисты следственных органов СК России. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия, осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, готовят назначение ряд экспертиз. В СК также добавили, что точное число пострадавших уточняется, сообщает пресс-служба Центрального Межрегионального СУТ СК России в Telegram.
При этом помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил о том, что на данный момент известно о пяти обратившихся за медпомощью в результате столкновения поездов.
«По итогам повагонного обхода за медпомощью обратились пять человек, в том числе один ребенок в возрасте 11 лет. Четверо из них — с ушибами мягких тканей, один — с повышением артериального давления. Показаний для госпитализации нет», — рассказал медик.
Кузнецов добавил, что помощь обратившимся оказана амбулаторно. На месте до отправления поезда по маршруту следования дежурят бригады скорой, ситуацию контролирует Минздрав России, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 22 ноября в 14:49 в Ульяновской области на 962-м км перегона Бряндино — Тиинск. Пассажирский поезд № 354 Пермь — Адлер врезался в стоящий маневровый тепловоз. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. С рельсов состав не сошел. Ранее сообщалось о том, что в результате столкновения поездов 25 пассажиров обратились за помощью к медикам, среди них один несовершеннолетний. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что серьезно пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась.