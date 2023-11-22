Поезд Пермь — Адлер врезался в маневровый тепловоз, 25 человек пострадали

Инцидент произошел 22 ноября в 14:49 в Ульяновской области на станции Бряндино.

Пассажирский поезд № 354 Пермь — Адлер врезался в стоящий маневровый тепловоз. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Подвижной состав не сошел с рельс.

Предварительно, в результате столкновения поездов 25 пассажиров обратились за помощью к медикам, среди них один несовершеннолетний.

Специалисты устанавливают причины происшествия в Ульяновской области, сообщает пресс-служба РЖД.

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