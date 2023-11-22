Пострадавшим пассажирам поезда Пермь — Адлер госпитализация не потребовалась

В минздраве Ульяновской области сообщили о том, что после столкновения пассажирского поезда Пермь — Адлер и маневрового локомотива госпитализация никому не потребовалась.

По предварительным данным, в пассажирском поезде находились почти 400 человек, в том числе более 90 детей. В Минздраве Ульяновской области подчеркнули, что среди 25 пострадавших госпитализация никому не потребовалась, сообщает ТАСС.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что серьезно пострадавших после столкновении поездов нет.

«По предварительным данным, серьезно пострадавших нет, за помощью к медикам обратились 25 человек», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 22 ноября в 14:49 в Ульяновской области на 962-м км перегона Бряндино — Тиинск. Пассажирский поезд № 354 Пермь — Адлер врезался в стоящий маневровый тепловоз. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. С рельсов состав не сошел. В результате столкновения поездов 25 пассажиров обратились за помощью к медикам, среди них один несовершеннолетний.