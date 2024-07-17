Стоимость размещения в гостиницах Новороссийска выросла после лесных пожаров

Часть небольших отелей города-героя дополнительно подняли цены на размещение, поскольку закрытие погоревших турбаз вызвало дополнительный спрос на места у туристов.

Всего от огня пострадало около 70 построек на турбазах «Романтик», «Моряк», «Строитель» и «Голубая Волна». Всем, кто внес предоплату за путевки заранее, оформят возврат средств.

При этом в большинстве гостиниц Абрау-Дюрсо номера на весь летний сезон туристы забронировали заранее. Сейчас администраторы других гостевых домов и санаториев успокаивают клиентов, объясняя, что обстановка для отдыха безопасная — запаха гари нет, проезд никто не ограничивает, пишет газета «Новороссийский рабочий».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крупный лесной пожар площадью 62 га под Новороссийском потушили 16 июля. Из-за угрозы распространения огня пришлось эвакуировать более 600 человек. В СК возбудили уголовное дело о халатности.