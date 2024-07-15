Уголовное дело о халатности возбуждено в связи с лесным пожаром в Новороссийске

Следователи Новороссийска выясняют точную причину возгорания в урочище Сухая Щель, которое распространилось более чем на 60 га.

По предварительным данным, ответственные чиновники администрации муниципалитета не обеспечили пожарную безопасность Абраусского участкового лесничества. Кроме выгоревшего леса, сгорели строения, расположенные на нескольких базах отдыха.

На месте пожара работают следователи, проводятся необходимые следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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