Стало известно о состоянии пострадавших после хлопка газа в ТЦ Апшеронска

Здание торгового центра обрушилось из-за взрыва газовоздушной смеси утром 22 июля.

После происшествия в Апшеронскую ЦРБ доставили четверых пострадавших. Одному из них оказали амбулаторную медпомощь, его уже выписали домой.

Двух других пострадавших — 30-летний мужчина и 50-летняя женщина — с различными травмами на реанимобиле отправили в Краснодар в Краевую клиническую больницу № 1, пишет газета «Апшеронский рабочий».

Также пострадала 40-летняя сотрудница аптеки, ее вытащили из-под завалов. Ее состояние оценили как тяжелое. Женщину вертолетом санавиации доставили в ККБ №1 в Краснодаре, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

По данным источника, врачам пришлось ампутировать ей ногу. Сейчас пострадавшая находится в состоянии медикаментозной комы.

«Выбитые стекла, разрушенные кирпичные стены ― все это последствия хлопка газа в торговых павильонах в Апшеронске. Это здание аптеки, а точнее то, что от него осталось. Именно здесь и произошла утечка газа. Ударной волной здание практически полностью разрушило близлежащие торговые павильоны, разрушая их фасады», ― сообщает корреспондент Максим Шабалда.

Осколки разлетелись на несколько десятков метров. Они попали в окна многоквартирного и частных домов. Во дворе одного из них живет Галина Скользнева. Сегодня утром женщина вышла во двор и в этот момент с неба посыпались камни и стекла. У женщины в доме искривилась оконная рама, двор засыпало мусором.

«Я буквально сделала шаг, услышала хлопок. Не поняла, что это такое. Все посыпалось», ― делится жительница Апшеронска Галина Скользнева.

Разрушения и у соседки Скользневой Надежды Полетаевой. Практически все стекла выбиты, испорчен фасад здания, по потолку пошла трещина. Пенсионерка тоже не поняла, что случилось.

«Утром племянница звонила, а я в кресле сидела, где-то около 8:00 было. Так рвануло, меня чуть не вынесло, напугалась», ― говорит жительница Апшеронска Надежда Полетаева

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строительные конструкции на площади 100 кв. м в районе центрального рынка обрушились утром 22 июля из-за хлопка газовоздушной смеси. После обрушения произошло возгорание на площади 30 кв. м. Пожар потушили.

По факту разрушения торгового центра в Апшеронске организовали проверку и возбудили уголовное дело.