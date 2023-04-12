Спасенный в горах Новороссийска страус ищет «любовь»

Страус эму, пойманный спасателями в феврале в горах Новороссийска, остается жить в зоопарке «Додо».

Долгое время сотрудники зоопарка сомневались, что птица выживет, так как поступила она к ним в тяжелом состоянии. Страусу сделали сложную операцию и по часам давали лекарства.

В настоящее время птица здорова и активна. Предполагаемая хозяйка страуса не смогла подтвердить свои права на него и птицу решили оставить в зоопарке.

Страуса эму поселили в вольере по соседству со страусами нанду. По словам сотрудников зоопарка, птицы общаются. Когда удастся определить пол спасенного страуса эму, птице будут подыскивать пару, пишет газета «Новороссийский рабочий».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», страуса эму спасатели ловили в горах в течение двух часов. По их словам, приходилось то бежать за птицей, то убегать от нее.

Птицу доставили в парк живой природы «Додо» в станицу Натухаевскую. Страус был истощен и находился в тяжелом состоянии. У птицы были рваные раны в том числе на шее и горле. Ветеринары установили, что страус потерял много крови. Предполагаемая хозяйка, у которой в январе сбежал такой же страус, так и не смогла определить, ее ли это птица.