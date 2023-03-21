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Найденный в горах страус останется жить в парке живой природы под Новороссийском

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/najdennyj-v-gorah-straus-ostanetsya-zhit-v-parke-zhivoj-prirody-pod-novorossijskom
Найденный в горах страус останется жить в парке живой природы под Новороссийском
Фото ngnovoros.ru

Сейчас страусу Дусе стало лучше — она пошла на поправку и уже начала есть.

Об этом рассказала замдиректора парка «Додо» Наталья Белугина.

«Около недели назад Дуся начала самостоятельно есть, и мы отменили для нее искусственное кормление. Сегодня она самостоятельно выходит из домика, гуляет по территории, даже травку пытается есть! Однозначно, ей стало гораздо лучше», — отметила Наталья Белугина.

Предполагаемая хозяйка птицы так и не смогла понять, ее ли это птица, поэтому Дуся останется жить в парке живой природы «Додо» под присмотром специалистов, сообщает «Наша газета Новороссийска».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасатели в течение двух часов ловили в горах страуса. Спасателям приходилось то бежать за птицей, то убегать от нее.

Спасатели отвезли птицу в парк живой природы «Додо» в станицу Натухаевскую. Страус был истощен и находился в тяжелом состоянии. Она была вся в рваных ранах, в том числе — на шее и горле, с большой кровопотерей.

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