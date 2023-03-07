Ветеринары борются за жизнь страуса, пойманного спасателями в горах Новороссийска

В настоящее время страус Дуся находится в парке живой природы «Додо» в станице Натухаевской.

Сообщается, что птица серьезно ранена и истощена. Женщина, которая назвалась хозяйкой птицы и уверяла, что Дуся сбежала из агроусадьбы «Южное сияние» в поселке Ильском в начале января, не смогла опознать страуса. Пока птица остается на попечении ветеринаров, которые всерьез опасаются за ее жизнь.

«Птицу привезли к нам неделю назад в крайне тяжелом состоянии. Она была вся в рваных ранах, в том числе — на шее и горле, с большой кровопотерей. Также страус был сильно истощен. В первый же день была проведена операция. Сегодня мы делаем все, что только может быть в наших силах. Но никаких прогнозов дать не можем. Птица в тяжелом состоянии, почти не пьет и совсем не ест. Продолжаем ее лечение и верим в лучшее», — цитирует замдиректора парка «Додо» Наталью Белугину «Наша газета. Новороссийск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасатели в течение двух часов ловили в горах страуса. Начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алесей Одеров рассказал, что спасателям приходилось то бежать за птицей, то убегать от нее.