Ветеринары борются за жизнь страуса, пойманного спасателями в горах Новороссийска
В настоящее время страус Дуся находится в парке живой природы «Додо» в станице Натухаевской.
Сообщается, что птица серьезно ранена и истощена. Женщина, которая назвалась хозяйкой птицы и уверяла, что Дуся сбежала из агроусадьбы «Южное сияние» в поселке Ильском в начале января, не смогла опознать страуса. Пока птица остается на попечении ветеринаров, которые всерьез опасаются за ее жизнь.
«Птицу привезли к нам неделю назад в крайне тяжелом состоянии. Она была вся в рваных ранах, в том числе — на шее и горле, с большой кровопотерей. Также страус был сильно истощен. В первый же день была проведена операция. Сегодня мы делаем все, что только может быть в наших силах. Но никаких прогнозов дать не можем. Птица в тяжелом состоянии, почти не пьет и совсем не ест. Продолжаем ее лечение и верим в лучшее», — цитирует замдиректора парка «Додо» Наталью Белугину «Наша газета. Новороссийск».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасатели в течение двух часов ловили в горах страуса. Начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алесей Одеров рассказал, что спасателям приходилось то бежать за птицей, то убегать от нее.
- По просьбам жителей: художник создал с помощью нейросети новый образ Краснодара
- Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита
- Накрыла плащом-палаткой: кинолог из Новороссийска оказала помощь мужчине, потерявшему сознание на улице
- Сорвался в пропасть: два человека погибли и один пострадал при падении внедорожника в озеро в Кабардино-Балкарии
- Группа компаний «Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом Chateau d’Avize во Франции
- По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей