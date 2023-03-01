Спасатели два часа ловили сбежавшего страуса в горах Новороссийска

Необычный вызов поступил сотрудникам муниципальной службы спасения Новороссийска 28 февраля — в горах обнаружили страуса.

Спасатели выехали на место и скоро обнаружили птицу. Однако на то, чтобы поймать ее ушло два часа.

«Сначала спасатели обнаружили страуса, затем бегали за ним иногда от него, но в конечном итоге спасателям удалось поймать птицу», — рассказал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров

Птица была ранена и истощена, поэтому сотрудники службы спасения отвезли ее в один из центров по уходу и лечению животных.

«Будем надеяться что все закончится для птицы хорошо!», — написал Одеров в Telegram.

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