В Новороссийске спасли собаку, провалившуюся в колодец во время прогулки
Общество
15.02.2023 14:42
Местная жительница гуляла со своей собакой на улице в станице Раевской. Пес провалился в колодец и не смог выбраться самостоятельно.
Женщина и неравнодушные люди полтора часа пытались достать собаку из колодца, но у них ничего не вышло, и они обратились за помощью в местную службу спасения.
Спасатели приехали на место и при помощи веревки и лестницы подняли собаку из колодца наверх. Спасенного пса вернули хозяйке. В результате происшествия животное не пострадало.
Спасатели закрыли люк в колодец, чтобы туда больше никто не падал, рассказал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
Читайте также: в Краснодаре спасли провалившуюся под лед собаку. Бродячая собака провалилась под лед в затоне Старица в районе улицы Фурманова на Дубинке.
Популярные новости
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
- Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75