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В Новороссийске спасли собаку, провалившуюся в колодец во время прогулки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-spasli-sobaku-provalivshuyusya-v-kolodets-vo-vremya-progulki
Фото из соцсетей

Местная жительница гуляла со своей собакой на улице в станице Раевской. Пес провалился в колодец и не смог выбраться самостоятельно.

Женщина и неравнодушные люди полтора часа пытались достать собаку из колодца, но у них ничего не вышло, и они обратились за помощью в местную службу спасения.

Спасатели приехали на место и при помощи веревки и лестницы подняли собаку из колодца наверх. Спасенного пса вернули хозяйке. В результате происшествия животное не пострадало.

Спасатели закрыли люк в колодец, чтобы туда больше никто не падал, рассказал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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