В Краснодаре спасли провалившуюся под лед собаку
Бродячая собака провалилась под лед в затоне Старица в районе улицы Фурманова на Дубинке.
Пес пытался выбрать на сушу и сильно скулил. Его услышали работники одной из организаций, расположенных поблизости. Сначала они попытались вызволить собаку самостоятельно при помощи деревянного поддона, но у них это не получилось и они обратились за помощью в муниципальную службу спасения.
Вскоре на место прибыли спасатели. Один из них надел спасательный жилет, взял снаряжение и вышел на лед. Однако лед не выдержал и треснул. Спасатель оказался в воде около собаки.
Пса вытянули на берег при помощи страховочного троса. Спасатели решили забрать его к себе, чтобы накормить и отогреть, сообщает «Юга.ру».
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