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В Краснодаре спасли провалившуюся под лед собаку

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-spasli-provalivshuyusya-pod-led-sobaku
В Краснодаре спасли провалившуюся под лед собаку
Фото yuga.ru

Бродячая собака провалилась под лед в затоне Старица в районе улицы Фурманова на Дубинке.

Пес пытался выбрать на сушу и сильно скулил. Его услышали работники одной из организаций, расположенных поблизости. Сначала они попытались вызволить собаку самостоятельно при помощи деревянного поддона, но у них это не получилось и они обратились за помощью в муниципальную службу спасения.

Вскоре на место прибыли спасатели. Один из них надел спасательный жилет, взял снаряжение и вышел на лед. Однако лед не выдержал и треснул. Спасатель оказался в воде около собаки.

Пса вытянули на берег при помощи страховочного троса. Спасатели решили забрать его к себе, чтобы накормить и отогреть, сообщает «Юга.ру».

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