В Динском районе спасли примерзшего ко льду лебедя
Происшествия
30.01.2023 07:28
Лебедя, примерзшего лапами ко льду, заметили жители станицы Динской 29 января на реке в Комсомольском парке.
На место вызвали сотрудников службы спасения.
«Спасатели при помощи своего снаряжения справились с проблемой за считанные минуты», — сообщает пресс-служба БУМО Динской район « Аварийно-спасательная служба» в Telegram.
Лебедь здоров, его жизни ничего не угрожает.
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