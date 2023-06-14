Спасенных от пожара в Ейске девочек из больницы забрала бабушка

Из медицинского учреждения их выписали 13 июня. Опеку над ними оформила родная бабушка.

Отмечается, что девочки не пострадали, а их здоровью ничего не угрожает, сообщает «АиФ — Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейске при пожаре в частном доме погибли мужчина, женщина и ребенок. Двое детей были спасены. Погибшая при пожаре в Ейске семья приехала на отдых и арендовала дом. Возбудили уголовное дело по факту пожара в частном доме. Оно возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.