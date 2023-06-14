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Спасенных от пожара в Ейске девочек из больницы забрала бабушка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasennyh-ot-pozhara-v-ejske-devochek-iz-bolnitsy-zabrala-babushka
Спасенных от пожара в Ейске девочек из больницы забрала бабушка
Фото t.me/novosti_yeisk

Из медицинского учреждения их выписали 13 июня. Опеку над ними оформила родная бабушка.

Отмечается, что девочки не пострадали, а их здоровью ничего не угрожает, сообщает «АиФ — Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейске при пожаре в частном доме погибли мужчина, женщина и ребенок. Двое детей были спасены. Погибшая при пожаре в Ейске семья приехала на отдых и арендовала дом. Возбудили уголовное дело по факту пожара в частном доме. Оно возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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