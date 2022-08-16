В Крыму произошли пожары на электроподстанции и складе боеприпасов

В Крыму произошли пожары на электроподстанции и складе боеприпасов

О пожарах в Джанкойском районе стало известно утром 16 августа. Точная информация о происшествиях уточняется.

В соцсетях появилась информация о возгорании трансформаторной подстанции после сильного хлопка. Также сообщается, о пожаре на складе боеприпасов в селе Майское.

«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», — написал в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.

В администрации Майского поселения уточнили, что на складе боеприпасов произошла детонация. Снаряды начали взрываться. Из-за этого местных жителей эвакуируют, сообщает ТАСС.