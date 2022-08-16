В Крыму после взрывов на складе боеприпасов ограничили движение поездов
Взрывы на военном складе произошли утром 16 августа в селе Майское Джанкойского района.
«После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка», — написал в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.
Он отметил, что на станции Владиславовка пассажирам предоставят автобусы для отправления на ближайшие автостанции.
Аксенов также сообщил, что эвакуированных из-за взрывов на военном складе жителей сел Майское и Азовское временно разместили в школах сел Табачное, Кондратьево и Победное. Все расходы производят из средств резервного фонда.
Железнодорожная станция Владиславовка находится в Кировском районе около Керченского полуострова.
[/sc][/sc]
Читайте также: в результате взрыва на военном складе в Крыму пострадали двое местных жителей.
- Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
- Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
- На центральной площади Туапсе появился 156-метровый портрет Виктора Цоя
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- В Новороссийске в сентябре откроют новый турмаршрут «Огненное кольцо Малой земли»
- Шведская компания IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России