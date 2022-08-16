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В Крыму после взрывов на складе боеприпасов ограничили движение поездов

Происшествия
16.08.2022 11:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-posle-vzryvov-na-sklade-boepripasov-ogranichili-dvizhenie-poezdov
В Крыму после взрывов на складе боеприпасов ограничили движение поездов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Взрывы на военном складе произошли утром 16 августа в селе Майское Джанкойского района.

«После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка», — написал в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что на станции Владиславовка пассажирам предоставят автобусы для отправления на ближайшие автостанции.

Аксенов также сообщил, что эвакуированных из-за взрывов на военном складе жителей сел Майское и Азовское временно разместили в школах сел Табачное, Кондратьево и Победное. Все расходы производят из средств резервного фонда.

Железнодорожная станция Владиславовка находится в Кировском районе около Керченского полуострова.

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Читайте также: в результате взрыва на военном складе в Крыму пострадали двое местных жителей.

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