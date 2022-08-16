В Крыму после взрывов на складе боеприпасов ограничили движение поездов

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Взрывы на военном складе произошли утром 16 августа в селе Майское Джанкойского района.

«После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка», — написал в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что на станции Владиславовка пассажирам предоставят автобусы для отправления на ближайшие автостанции.

Аксенов также сообщил, что эвакуированных из-за взрывов на военном складе жителей сел Майское и Азовское временно разместили в школах сел Табачное, Кондратьево и Победное. Все расходы производят из средств резервного фонда.

Железнодорожная станция Владиславовка находится в Кировском районе около Керченского полуострова.

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