Минобороны: при пожаре на складе боеприпасов в Крыму серьезно пострадавших нет
Пожар и детонация снарядов на военном складе произошла утром 16 августа в селе Майское Джанкойского района.
«Произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов. По докладу с места происшествия на данный момент серьезно пострадавших не выявлено», — приводит сообщение Министерства обороны РФ ТАСС.
Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл на место и рассказал в Telegram, что в результате взрыва на военном складе пострадали двое местных жителей. Их жизни ничего не угрожает.
Сейчас детонация боеприпасов на складе продолжается. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют за 5-километровую зону. На месте работают сотрудники Минобороны, МЧС, Росгвардии и экстренных служб.
Читайте также: в Крыму произошли пожары на электроподстанции и складе боеприпасов.
- Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
- Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
- Шведская компания IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- В Новороссийске в сентябре откроют новый турмаршрут «Огненное кольцо Малой земли»
- В Сочи пропускная способность погранперехода в Абхазию увеличится на 1 тыс. машин в сутки