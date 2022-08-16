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Минобороны: при пожаре на складе боеприпасов в Крыму серьезно пострадавших нет

Происшествия
16.08.2022 09:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-pri-pozhare-na-sklade-boepripasov-v-krymu-serezno-postradavshih-net
Минобороны: при пожаре на складе боеприпасов в Крыму серьезно пострадавших нет
Кадр из видео Министерства обороны РФ

Пожар и детонация снарядов на военном складе произошла утром 16 августа в селе Майское Джанкойского района.

«Произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов. По докладу с места происшествия на данный момент серьезно пострадавших не выявлено», — приводит сообщение Министерства обороны РФ ТАСС.

Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл на место и рассказал в Telegram, что в результате взрыва на военном складе пострадали двое местных жителей. Их жизни ничего не угрожает.

Сейчас детонация боеприпасов на складе продолжается. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют за 5-километровую зону. На месте работают сотрудники Минобороны, МЧС, Росгвардии и экстренных служб.

Читайте также: в Крыму произошли пожары на электроподстанции и складе боеприпасов.

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