В Крыму на аэродроме сдетонировали несколько боеприпасов

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Взрыв произошел около 15:20 на территории аэродрома «Саки» около поселка Новофедоровка.

Несколько авиационных снарядов сдетонировали на обвалованной площадке. В результате взрыва на аэродроме произошел пожар. Его сейчас тушат.

В Минобороны РФ уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. Авиационная техника не повредилась. Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.

В минздраве Крыма рассказали, что в результате взрыва на аэродроме пострадали 5 человек, в том числе ребенок. Их доставили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает, сообщает RT.

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