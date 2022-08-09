В Крыму на аэродроме сдетонировали несколько боеприпасов
Происшествия
09.08.2022 17:40
Взрыв произошел около 15:20 на территории аэродрома «Саки» около поселка Новофедоровка.
Несколько авиационных снарядов сдетонировали на обвалованной площадке. В результате взрыва на аэродроме произошел пожар. Его сейчас тушат.
В Минобороны РФ уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. Авиационная техника не повредилась. Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.
В минздраве Крыма рассказали, что в результате взрыва на аэродроме пострадали 5 человек, в том числе ребенок. Их доставили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает, сообщает RT.
Читайте также: жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка.
Популярные новости
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- Главу Усть-Лабинского района оштрафовали за нарушение сроков покупки жилья для детей-сирот
- IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Сочи в тоннеле перевернулась иномарка
ТОП 5 НОВОСТЕЙ