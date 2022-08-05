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Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка

Происшествия
05.08.2022 11:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-leningradskogo-rajona-nochyu-prosnulis-ot-gromkogo-hlopka
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
Фото unsplash.com

Сильный хлопок в ночь на 5 августа слышали в разных районах станицы Ленинградской. Звук был похож на взрыв.

Люди предположили, что хлопок мог произойти из-за военного самолета, который преодолел звуковой барьер. Многие обратились с вопросами по ночному хлопку в местную администрацию.

«Хочу всех заверить, что опасности нет, обстановка спокойная и контролируемая. Никаких терактов, чрезвычайных происшествий, взрывов и падений на территории Ленинградского района не зафиксировано. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике», — написал в Telegram глава Ленинградского района Юрий Шулико.

В комментариях к записи глава района уточнил, что хлопок в небе над Ленинградской произошел из-за природного явления.

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