Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка

Фото unsplash.com

Сильный хлопок в ночь на 5 августа слышали в разных районах станицы Ленинградской. Звук был похож на взрыв.

Люди предположили, что хлопок мог произойти из-за военного самолета, который преодолел звуковой барьер. Многие обратились с вопросами по ночному хлопку в местную администрацию.

«Хочу всех заверить, что опасности нет, обстановка спокойная и контролируемая. Никаких терактов, чрезвычайных происшествий, взрывов и падений на территории Ленинградского района не зафиксировано. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике», — написал в Telegram глава Ленинградского района Юрий Шулико.

В комментариях к записи глава района уточнил, что хлопок в небе над Ленинградской произошел из-за природного явления.

Читайте также: жителей Краснодара в июне встревожил мощный хлопок.