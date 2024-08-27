Солнечно, волн нет: все пляжи Сочи утром 27 августа возобновили работу

На курорте завершили действие штормового предупреждения. После ночного ливня в Сочи установилась солнечная погода.

В 10:00 все пляжи курорта открылись для отдыхающих, волнения на море практически нет. Работники пляжей завершают уборку принесенного штормом мусора. Вся городская инфраструктура и общественный транспорт работают штатно.

После ночного залпового ливня интенсивные работы по расчистке улиц и дорог продолжаются в Хосте, где выпало 125 мм осадков. Уровень воды в реке снизился. Подтопление цокольного этажа больницы оперативно ликвидировали.

В настоящее время более 100 человек и 30 единиц спецтехники работают на улицах Глазунова, Ялтинской, 50 лет СССР, Сухумском шоссе, Ушинского и Шоссейной в Хосте.

Мэр Сочи Андрей Прошунин поручил провести мониторинг и оперативно выполнить санитарную очистку общественных территорий во всех районах города, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», залповый ливень обрушился на курорт вечером 26 августа. Уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, был подтоплен цоколь больницы. Также ливень ударил по Адлерскому району. Были подтоплены дороги. Из-за ливня восемь самолетов ушли на запасные аэродромы в Минводах и Грозном.