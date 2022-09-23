Сочинский водоканал намерен взыскать 5 млн рублей с застройщика, повредившего водовод

Фото пресс-службы МУП «Водоканал» Сочи

Представители МУП «Водоканал» Сочи собираются привлечь к уголовной ответственности виновника двух крупных аварий на магистральном водоводе в районе улицы Белых Акаций.

Первая авария по вине местного застройщика произошла 22 августа. Однако после восстановления магистрали он продолжил строительные работы, невзирая на введенный судом запрет. В результате произошла вторая крупная авария — 22 сентября. В этот раз без воды остались жители трех районов Сочи.

Ресурсоснабжающая организация подала на застройщика в суд, в том числе иск о взыскании более 5 млн рублей затрат на восстановление сети. Ближайшие заседания состоятся 12 октября и 7 ноября, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Сейчас поврежденный водовод снова восстановили, идет плавное наполнение магистральных и разводящих сетей. Вода уже начала поступать в городскую сеть. Окончательно стабилизировать давление в городских водоводах, в зависимости от высоты местности планируется до конца следующих суток.

В это время с перебоями в водоснабжении могут столкнуться жители Адлера, Кудепсты, Хосты, микрорайонов Мацеста, Бытха, Светлана, села Раздольного и части центра Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прерванное из-за аварии водоснабжение в Сочи планировали восстановить к 3:00 23 сентября.