Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Сочинский водоканал намерен взыскать 5 млн рублей с застройщика, повредившего водовод

Происшествия
23.09.2022 15:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochinskij-vodokanal-nameren-vzyskat-5-mln-rublej-s-zastrojshhika-povredivshego-vodovod
Фото пресс-службы МУП «Водоканал» Сочи

Представители МУП «Водоканал» Сочи собираются привлечь к уголовной ответственности виновника двух крупных аварий на магистральном водоводе в районе улицы Белых Акаций.

Первая авария по вине местного застройщика произошла 22 августа. Однако после восстановления магистрали он продолжил строительные работы, невзирая на введенный судом запрет. В результате произошла вторая крупная авария — 22 сентября. В этот раз без воды остались жители трех районов Сочи.

Ресурсоснабжающая организация подала на застройщика в суд, в том числе иск о взыскании более 5 млн рублей затрат на восстановление сети. Ближайшие заседания состоятся 12 октября и 7 ноября, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Сейчас поврежденный водовод снова восстановили, идет плавное наполнение магистральных и разводящих сетей. Вода уже начала поступать в городскую сеть. Окончательно стабилизировать давление в городских водоводах, в зависимости от высоты местности планируется до конца следующих суток.

В это время с перебоями в водоснабжении могут столкнуться жители Адлера, Кудепсты, Хосты, микрорайонов Мацеста, Бытха, Светлана, села Раздольного и части центра Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прерванное из-за аварии водоснабжение в Сочи планировали восстановить к 3:00 23 сентября.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре празднование Дня города пройдет по сокращенной программе
В Краснодаре празднование Дня города пройдет по сокращенной программе
В Краснодаре мужчина горел заживо в закрытом лифте из-за воспламенившегося самоката
В Краснодаре мужчина горел заживо в закрытом лифте из-за воспламенившегося самоката
В Краснодаре снесли двухэтажный самострой площадью 587 кв. метров
В Краснодаре снесли двухэтажный самострой площадью 587 кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. В Краснодаре неадекватная женщина напугала учеников школы
  3. Минобороны ответило на вопросы по частичной мобилизации в РФ
  4. Маргарита Симоньян объявила флешмоб для финансовой поддержки мобилизованных
  5. В Сочи дольщикам ЖК «Ямайка» выплатили более 4 млрд рублей
  6. Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях