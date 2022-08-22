В Сочи из-за прорыва трубы на водоводе жители двух районов могут остаться без воды

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Порыв на магистральном водоводе диаметром 800 мм произошел из-за несогласованных строительных работ на улице Белых Акаций в Адлерском районе.

Бригады водоканала Сочи уже прибыли на место. На время восстановительных работ остановят мощное оборудование местной насосной станции. С ограничением водоснабжения могут столкнуться жители Адлера, Кудепсты, Хосты, а также микрорайонов Мацеста, Бытха, Светлана и Раздольное.

В ликвидации последствий аварии задействовали 10 человек и 3 единицы спецтехники. Создали оперативный штаб, специалисты круглосуточно мониторят ситуацию. Для обеспечения населения питьевой водой в попадающих под перебои водоснабжения районах организуют подвоз воды автоцистернами.

Завершить аварийно-восстановительные работы планируют до конца текущего дня. Далее начнется процесс наполнения системы, на что может потребоваться длительное время, сообщает пресс-служба МУП Сочи «Водоканал» в Telegram.

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