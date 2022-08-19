В Краснодаре жители ряда улиц 23–26 августа останутся без горячей воды из-за врезки теплосети

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре завершена замена двух участков теплосети «ТЭЦ — Центр города». Отключение связано с врезкой отремонтированных участков в основную магистраль.

Горячую воду отключат на улицах Ставропольской, Бургасской и КИМ, а также в домах на участке от улицы Селезнева до Суворова.

«Сейчас горячая вода подается по обходной, так называемой байпасной линии. Чтобы выполнить врезку реконструированных участков в основную магистраль, горячую воду надо отключить. Это необходимо для бесперебойного теплоснабжения в предстоящий отопительный период», — сказал генеральный директор АО «Краснодартеплосеть» Виталий Харченко.

В 2022 году выполнен четвертый этап реконструкции тепловой магистрали «ТЭЦ — Центр города». Два участка общей протяженностью 931 м отремонтировали на улицах Кубанской и Адыгейской Набережной. Там уложили трубы большего диаметра, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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