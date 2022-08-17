В Краснодаре к отопительному сезону подготовили более 70% домов
Об этом 17 августа сообщил глава Краснодара Андрей Алексеенко.
Продолжается подготовка систем ЖКХ. К работе готовы 69% котельных, 74% теплосетей, 58% канализаций, 56% водопроводных сетей, а также 78% сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций.
«Чуть больше месяца остается для того, чтобы завершить работы в жилом фонде, в котельных и на теплосетях, линиях газо- и электроснабжения. Сформировать аварийно-ремонтные бригады, укомплектовать их необходимым оборудованием. Предстоящий отопительный сезон в Краснодаре должен пройти без сбоев», — написал Андрей Алексеенко в Telegram.
Работы выполнены в 3 тыс. 383 многоквартирных домах с центральным отоплением. Всего их 4,5 тыс. Провели промывку и опрессовку систем отопления. Всего на подготовку к отопительному сезону в 2022 направлено более 620 млн рублей.
Теплоснабжение осуществляется от 236 муниципальных и частных отопительных котельных, а также трех ТЭЦ.
По словам главы города Андрея Алексеенко, вопрос подготовки к стабильной работе в отопительный период — один из самых важных для города. Глава поручил департаменту городского хозяйства и ТЭК держать эту работу под жестким контролем, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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