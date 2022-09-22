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Прерванное из-за аварии водоснабжение в Сочи планируют восстановить к 3:00 23 сентября

Происшествия
22.09.2022 21:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/prervannoe-iz-za-avarii-vodosnabzhenie-v-sochi-planiruyut-vosstanovit-k-3-00-23-sentyabrya
Прерванное из-за аварии водоснабжение в Сочи планируют восстановить к 3:00 23 сентября
Фото pexels.com

В зону отключения попали около 70 тыс. жителей курортного города. Авария произошла на водоводе, пролегающем по улице Белых Акаций в Адлерском районе.

Информация о том, что из-за аварийно-ремонтных работ на водоводе на улице Белых Акций в районе дома № 12 произошло частичное отключение водоснабжения в Хостинском и Адлерском районах, поступило от ЕДДС 22 сентября в 19:30.

Без воды остались порядка 70 тыс. жителей Адлера, поселков Кудепста, Хосты, с/х «Приморский», микрорайонов Мацеста и Бытха. Населению подвозят воду цистернами. Ориентировочно, водоснабжение восстановят к 3:00 23 сентября.

Ситуация находится под контролем ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трубы повредил местный застройщик, который вопреки предупреждениям специалистов водоканала, вел строительные работы, несогласованные с городскими властями.

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