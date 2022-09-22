В Сочи из-за аварии на магистральном водоводе без воды остались жители трех районов
Авария произошла на водоводе диаметром 800 мм, пролегающем по улице Белых Акаций в Адлерском районе.
Водовод снабжает водой Адлерский, Хостинский и Центральный районы. Его повредил местный застройщик, который вопреки предупреждениям специалистов водоканала, вел строительные работы, которые не были согласованы с городскими властями.
В данный момент на водоканале Сочи начал работу оперативный штаб, члены которого займутся определением ситуации и ликвидацией последствий, вызванных с прорывом.
Насосы Адлерского водозабора в 19:30 остановили. Их запустят в работу после комплекса необходимых работ. Жители Адлера, Кудепсты, Хосты, а также микрорайонов Мацеста, Бытха, Светлана, села Раздольное и частично центра Сочи могут столкнуться с перебоями в водоснабжении, сообщили в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».
Читайте также: коммунальщики Сочи обнаружили более 200 самовольно подключенных к водоснабжению объектов.
- Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
- В Краснодаре празднование Дня города пройдет по сокращенной программе
- Правительство РФ предложило ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами
- В Мурманской области из-за схода вагонов задержали движение поезда в Новороссийск
- В Москве уроженку Кубани арестовали по подозрению в убийстве новорожденной дочки
- Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?