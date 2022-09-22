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В Сочи из-за аварии на магистральном водоводе без воды остались жители трех районов

Общество
22.09.2022 19:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-iz-za-avarii-na-magistralnom-vodovode-bez-vody-ostalis-zhiteli-treh-rajonov
В Сочи из-за аварии на магистральном водоводе без воды остались жители трех районов
Фото пресс-службы администрации Сочи

Авария произошла на водоводе диаметром 800 мм, пролегающем по улице Белых Акаций в Адлерском районе.

Водовод снабжает водой Адлерский, Хостинский и Центральный районы. Его повредил местный застройщик, который вопреки предупреждениям специалистов водоканала, вел строительные работы, которые не были согласованы с городскими властями.

В данный момент на водоканале Сочи начал работу оперативный штаб, члены которого займутся определением ситуации и ликвидацией последствий, вызванных с прорывом.

Насосы Адлерского водозабора в 19:30 остановили. Их запустят в работу после комплекса необходимых работ. Жители Адлера, Кудепсты, Хосты, а также микрорайонов Мацеста, Бытха, Светлана, села Раздольное и частично центра Сочи могут столкнуться с перебоями в водоснабжении, сообщили в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

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