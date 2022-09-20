Коммунальщики Сочи обнаружили более 200 самовольно подключеных к водоснабжению объектов

Фото пресс-службы МУП «Водоканал» Сочи.

Среди 200 точек, незаконно подключенных к водоснабжению курорта, есть как частные, так и многоквартирные дома. Всем были выданы предписания с рекомендацией заключения абонентских договоров.

Некоторые уже начали легальное подключение. Однако есть и те, кто отказывается оплачивать техприсоединение. К нарушителям наведаются инспекторы службы контроля использования ресурсов и отключат жилища от водоснабжения.

Так или иначе, «нелегалам» придется оформить договор и заплатить за подключение к централизованным сетям. Неуобходимо будет заплатить и за ранее потребленную воду. В противном случае деньги будут взысканы через суд.

До конца сентября меры будут применены к 30 домам в Центральном и Хостинском районах Сочи, расположенным по улицам Абовяна, Альпийская, Буковая, Ветеринарная, Виноградная, Вишневая, Волгоградская и Волжская, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

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