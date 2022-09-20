Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Геленджике жители микрорайона Парус остались без воды из-за аварии

Происшествия
20.09.2022 08:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-zhiteli-mikrorajona-parus-ostalis-bez-vody-iz-za-avarii
В Геленджике жители микрорайона Парус остались без воды из-за аварии
Фото pixabay.com

Нештатная ситуация на сетях водоснабжения на курорте произошла утром 20 сентября. Для замены запорной арматуры в микрорайоне Парус ограничили подачу холодной воды.

В зону отключения попали улицы: Фадеева, Леселидзе, Мироненко, Казакова, Рыбникова, Грибоедова, Евменьева, Любимова и Майи Осичевой, Капитана Соколова и Пастернацкого.

«Надеемся на понимание и приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении «Концессий Водоснабжения».

Читайте также: центр Адлера 20 сентября на сутки останется без воды.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре полуголая женщина без приглашения зашла в чужую квартиру и села на диван
  2. К 229-летию Краснодара на Городской площади повесили главный праздничный баннер
  3. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  4. В Краснодарском крае будут судить велосипедиста, пытавшегося ночью изнасиловать девушку на улице
  5. В Мезмае пенсионерка сорвалась с обрыва и упала на камни
  6. Ростовский «Горизонт» требует от краснодарских компаний 3,5 млн рублей за использование слова «горизонт»
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях