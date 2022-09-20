В Геленджике жители микрорайона Парус остались без воды из-за аварии

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Нештатная ситуация на сетях водоснабжения на курорте произошла утром 20 сентября. Для замены запорной арматуры в микрорайоне Парус ограничили подачу холодной воды.

В зону отключения попали улицы: Фадеева, Леселидзе, Мироненко, Казакова, Рыбникова, Грибоедова, Евменьева, Любимова и Майи Осичевой, Капитана Соколова и Пастернацкого.

«Надеемся на понимание и приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении «Концессий Водоснабжения».

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