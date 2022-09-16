Центр Адлера 20 сентября на сутки останется без воды

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Специалисты водоканала Сочи 20 сентября проведут ремонт на магистральном водоводе в центре Адлера. В 9:00 местные насосные станции будут остановлены.

Технологи и эксплуатационные службы обнаружили повреждения на магистральном водоводе, пролегающем по улице Ленина. В течение суток специалисты устранят критические участки на магистральной сети.

Перебои с питьевой водой могут испытывать часть жителей по следующим улицам:

Ленина;

Известинская;

Аэрофлотская;

Белых Акаций;

Медовая;

Чкалова;

Просвещения;

Прибрежная;

Лазурная;

Аллейная.

А также по переулкам Известинский, Чкалова и Прибрежный.

Жителей указанных улиц просят запастись водой. После восстановительных работ начнется процесс наполнения системы. Во избежание гидроударов на трубопроводе он будет проводиться в мягком режиме. На это потребуется несколько часов.

С целью обеспечения горожан питьевой водой будет организован подвоз воды, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

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