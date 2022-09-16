Центр Адлера 20 сентября на сутки останется без воды
Специалисты водоканала Сочи 20 сентября проведут ремонт на магистральном водоводе в центре Адлера. В 9:00 местные насосные станции будут остановлены.
Технологи и эксплуатационные службы обнаружили повреждения на магистральном водоводе, пролегающем по улице Ленина. В течение суток специалисты устранят критические участки на магистральной сети.
Перебои с питьевой водой могут испытывать часть жителей по следующим улицам:
- Ленина;
- Известинская;
- Аэрофлотская;
- Белых Акаций;
- Медовая;
- Чкалова;
- Просвещения;
- Прибрежная;
- Лазурная;
- Аллейная.
А также по переулкам Известинский, Чкалова и Прибрежный.
Жителей указанных улиц просят запастись водой. После восстановительных работ начнется процесс наполнения системы. Во избежание гидроударов на трубопроводе он будет проводиться в мягком режиме. На это потребуется несколько часов.
С целью обеспечения горожан питьевой водой будет организован подвоз воды, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.
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