В Краснодаре перинатальный центр ККБ №2 закроют на профилактику с 4 октября

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

В медучреждении будут проводить плановую профилактику.

В связи с проведением плановых профилактических мероприятий и санитарно-противоэпидемических мероприятий перинатальный центр ККБ №2 будет закрыт с 4 октября по 25 октября.

С 8:00 4 октября беременных и рожениц принимать не будут, сообщает пресс-служба медучреждения в Telegram.

Читайте также: в перинатальном центре ККБ №2 в августе родилось 18 двойняшек. Всего в августе там родились 1 тыс. 11 детей.