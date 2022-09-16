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В Краснодаре перинатальный центр ККБ №2 закроют на профилактику с 4 октября

Общество
16.09.2022 07:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-perinatalnyj-tsentr-kkb-2-zakroyut-na-profilaktiku-s-4-oktyabrya
В Краснодаре перинатальный центр ККБ №2 закроют на профилактику с 4 октября
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

В медучреждении будут проводить плановую профилактику.

В связи с проведением плановых профилактических мероприятий и санитарно-противоэпидемических мероприятий перинатальный центр ККБ №2 будет закрыт с 4 октября по 25 октября.

С 8:00 4 октября беременных и рожениц принимать не будут, сообщает пресс-служба медучреждения в Telegram.

Читайте также: в перинатальном центре ККБ №2 в августе родилось 18 двойняшек. Всего в августе там родились 1 тыс. 11 детей.

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