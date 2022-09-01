В перинатальном центре ККБ №2 в августе родилось 18 двойняшек
Общество
01.09.2022 11:45
Итогами августа перинатальный центр второй краевой больницы поделился 1 сентября. За прошлый месяц там родились 1 тыс. 11 детей.
В августе врачи перинатального центра помогли появиться на свет 481 девочке и 530 мальчикам. Среди новорожденных — 18 двойняшек.
Самым маленьким новорожденным стала девочка весом всего 720 г. Самым крупным — мальчик весом 5 кг 10 г.
«Громкие аплодисменты нашим докторам, акушерочкам, сестрам и санитарочкам! Здоровья мамам и малышам!» — написала пресс-служба перинатального центра ККБ №2 в Telegram.
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