Ассоль и Яр: ЗАГС составил рейтинг популярных имен для новорожденных в Краснодарском крае

Видео канала «Кубань 24»

Также в список попали Руна и даже Скиф. Это самые популярные имена среди необычных для новорожденных в 2022 году на Кубани.

Девочек родители называют Аврора, Ассоль, Аиша-хумайра, Лилит, Мария-Роза, Марфа, Руна, Офелия, Оливия, Марсель, Феврония. Видимо, в честь звезды сериала «Метод» актрисы Андреевой малышек стали называть Паулиной.

Мальчикам папы и мамы в этом году выбирали имена, связанные, например, с Древней Грецией. В рядах грудничков появился Сократ. А в честь иудейского царя назвали мальчика Соломоном. Дмитрии и Матвеи тоже в топе, как и Иваны, Михаилы и Андреи. Пару им в будущем скорее всего составят Ева, Анна, Виктория, Алиса, Маргарита или Мария.