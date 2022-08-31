Ассоль и Яр: ЗАГС составил рейтинг популярных имен для новорожденных в Краснодарском крае
Общество
31.08.2022 17:03
Также в список попали Руна и даже Скиф. Это самые популярные имена среди необычных для новорожденных в 2022 году на Кубани.
Девочек родители называют Аврора, Ассоль, Аиша-хумайра, Лилит, Мария-Роза, Марфа, Руна, Офелия, Оливия, Марсель, Феврония. Видимо, в честь звезды сериала «Метод» актрисы Андреевой малышек стали называть Паулиной.
Мальчикам папы и мамы в этом году выбирали имена, связанные, например, с Древней Грецией. В рядах грудничков появился Сократ. А в честь иудейского царя назвали мальчика Соломоном. Дмитрии и Матвеи тоже в топе, как и Иваны, Михаилы и Андреи. Пару им в будущем скорее всего составят Ева, Анна, Виктория, Алиса, Маргарита или Мария.
Популярные новости
- Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
- СК: во время тушения пожара в 20-этажке в Новороссийске нашли тело 51-летней женщины
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Тбилисском районе продавщица круглосуточного магазина дала отпор рецидивисту с ножом
- Иск Дерипаски к Тинькову об оскорблении в соцсетях будут рассматривать в суде Московской области