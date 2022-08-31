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Ассоль и Яр: ЗАГС составил рейтинг популярных имен для новорожденных в Краснодарском крае

Общество
31.08.2022 17:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/assol-i-yar-zags-sostavil-rejting-populyarnyh-imen-dlya-novorozhdennyh-v-krasnodarskom-krae
Видео канала «Кубань 24»

Также в список попали Руна и даже Скиф. Это самые популярные имена среди необычных для новорожденных в 2022 году на Кубани.

Девочек родители называют Аврора, Ассоль, Аиша-хумайра, Лилит, Мария-Роза, Марфа, Руна, Офелия, Оливия, Марсель, Феврония. Видимо, в честь звезды сериала «Метод» актрисы Андреевой малышек стали называть Паулиной.

Мальчикам папы и мамы в этом году выбирали имена, связанные, например, с Древней Грецией. В рядах грудничков появился Сократ. А в честь иудейского царя назвали мальчика Соломоном. Дмитрии и Матвеи тоже в топе, как и Иваны, Михаилы и Андреи. Пару им в будущем скорее всего составят Ева, Анна, Виктория, Алиса, Маргарита или Мария.

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