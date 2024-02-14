Собаку и кота спасли сотрудники МЧС во время пожара из многоэтажки в Анапе

Спасателям МЧС , которые тушили ночью 14 февраля пожар в многоэтажке на улице Объездной в Анапе, удалось спасти двоих домашних питомцев, которые остались закрытыми в квартирах.

К спасателям обратилась жительница дома и сообщила о том, что в квартире осталась собака. Пожарным удалось вытащить собаку из задымленной квартиры.

«Хотела бы выразить огромную благодарность за спасение нашей собаки, нашего любимца. Это для нас имеет огромное значение — это не просто собака, это член семьи», — сказала хозяйка пса.

Позже к спасателям обратилась еще одна жительница многоэтажки. Она попросила достать из квартиры ее кота по кличке Семен. Спасатели поймали кота, вынесли его на улицу и там передали хозяйке.

«Спасибо большое ребятам, спасли моего Сему. Это не просто кот, он член моей семьи, он дорогое существо для меня», — цитирует Telegram-канал МЧС России владелицу кота.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании в 11-этажном доме на улице Объездной поступило в 17:44. Пожарные прибыли на место и установили, что загорелась мансарда. Огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м. Частично обрушилась кровля первого подъезда, повреждены 32 квартиры.

Из загоревшейся многоэтажки в Анапе эвакуировали 440 человек, из них 112 — дети. Один человек пострадал. Пожару присвоили высокую степень сложности. СК возбудил уголовное дело. По данным мэрии Анапы, многоэтажка строилась без проектной и разрешительной документации.