Собаки растерзают: стало известно, зачем житель Адыгеи вывез тело убитой девочки

В Краснодаре продолжают расследовать уголовное дело о жестоком убийстве женщины и ее двухлетней дочери.

Пытаясь скрыть следы убийства, преступник поджег квартиру с телом убитой им женщины, а тело 2-летней девочки он вывез и оставил возле дороги в ауле Афипсип Тахтамукайского района республики Адыгея. Тело девочки закапывать мужчина не стал.

«Ребенка он повез в Адыгею, там положил возле отбойника, думал, что собаки и дикие животные растерзают», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Также собеседник отметил, что тело животные не растерзали, пишет АиФ-Юг.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 23 января 27-летний житель Адыгеи приехал к 28-летней женщине на улицу Заполярную в Краснодаре. Между ними произошел конфликт, во время которого мужчина задушил женщину. После этого он также задушил двухлетнюю дочь женщины. Чтобы скрыть убийство, он вывез тело ребенка в поле и оставил на открытом участке местности в поселке Афипском. На следующий день мужчина вернулся в квартиру, где оставалось тело женщины, и устроил поджог. Мотивом жестокой расправы могла стать ревность.