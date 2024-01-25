Приезжий жестоко убил бывшую возлюбленную и ее маленькую дочь в Краснодаре

Преступление произошло вечером 23 января на улице Заполярной в районе Западного обхода.

По версии следствия, в тот день 27-летний житель Адыгеи приехал к 28-летней женщине, с которой у него ранее были близкие отношения. Между ними произошел конфликт, во время которого мужчина задушил женщину. После этого он аналогичным способом убил ее 2-летнюю дочь.

Мужчина попытался скрыть следы преступления на следующий день. Он вернулся в квартиру, облил вещи бензином и устроил поджог. Увидев возгорание, соседи вызвали экстренные службы. Тело ребенка преступник спрятал в соседнем регионе.

Сотрудники СК и полиции смогли в короткий срок установить личность преступника и задержать его. На него завели уголовное дело об убийстве по ч.2 ст. 105 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Подозреваемого планируют заключить под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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