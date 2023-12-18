Пьяный мужчина убил пожилую мать электрообогревателем в Краснодаре

Убийство произошло в ночь на 14 декабря. В настоящее время 54-летний подозреваемый находится под стражей.

По данным следствия, мужчина жил со своей 75-летней матерью. Между ними был длительный конфликт, так как мужчина нигде не работал и злоупотреблял алкоголем.

В ночь на 14 декабря мужчина снова пришел домой пьяным. Мать сделала ему замечание. В ответ на это мужчина стал бить ее руками по голове и телу. После того, как пожилая женщина упала, он взял электрический обогреватель и ударил ее по голове. А после продолжил наносить удары ногами. Пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Также известно, что в январе по заявлению женщины об угрозах убийством со стороны ее сына полиция проводила проверку. В возбуждении уголовного дела тогда было отказано. Кроме того, мужчину привлекали к административной ответственности за нанесение побоев. Незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела за угрозы убийством прокуратура отменила. Была проведена дополнительная проверка. По ее результатам завели уголовное дело, которое передали в мировой суд в мае. Однако мать простила своего сына. В июле уголовное дело прекратили за примирением сторон.

В настоящее время на мужчину завели уголовное дело об убийстве Ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры Западного округа Краснодара. Подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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