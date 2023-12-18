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Мужчина расстрелял из ружья вагончик со строителями в Краснодаре, есть погибший

Происшествия
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Мужчина расстрелял из ружья вагончик со строителями в Краснодаре, есть погибший
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Преступление произошло вечером 17 декабря на улице Боннской в районе Немецкой деревни.

По версии следствия, неизвестный не менее четырех раз выстрелил из ружья по бытовому вагончику, в котором находилось двое строителей. В результате стрельбы один рабочий погиб на месте, второго госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением ноги.

По факту убийства 61-летнего мужчины и ранения 52-летнего строителя возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ. На месте происшествия работали следователь и криминалист. Они изъяли пули и гильзы, а также допросили свидетелей. Назначили проведение баллистической и судебно-медицинской экспертиз.

Сейчас правоохранители устанавливают личность преступника, что его задержать, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: водитель открыл стрельбу по маршрутке, закрывшей проезд по обочине в Краснодаре. Инцидент произошел накануне на Восточном обходе. Хулигана задержали по горячим следам.

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