Водитель открыл стрельбу по маршрутке, закрывшей проезд по обочине в Краснодаре

Инцидент произошел накануне на Восточном обходе. Хулигана задержали по горячим следам.

В тот день, между 22-летний водителем легковушки из Динского района и водителем пассажирского микроавтобуса произошел дорожный конфликт. Парень хотел объехать пробку по обочине, но маршрутчик был против и перегородил ему проезд.

Из-за этого водитель легковушки несколько раз выстрелил в сторону микроавтобуса из пневматического пистолета. Полицейские нашли и задержали его. У молодого человека изъяли пистолет, металлические пули к нему, а также газовый баллончик. Парень признался в совершенном нарушении.

На него завели уголовное дело о хулиганстве. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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